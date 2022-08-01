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Жара вернется в Краснодарский край к концу недели

Общество
01.08.2022 20:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhara-vernetsya-v-krasnodarskij-kraj-k-kontsu-nedeli
Жара вернется в Краснодарский край к концу недели
Фото jplenio, pixabay.com

Начало недели в Краснодарском крае выдалось дождливым и ветреным. Местами 1 августа прошли ливни с градом. Еще в течение суток будет действовать штормовое предупреждение.

При этом до 4 августа дневная температура воздуха будет достигать +33 °С, а ночью — от +17 °С до +22 °С.

А к концу недели, начиная с 5 августа, жара начнет вступать в свои права. Ожидается до +38°С в дневные часы. Ночью столбики термометров тоже подскочат на два-три градуса. К выходным синоптики обещают не такой ощутимый зной из-за усиления ветра до 18 м/с. Однако в связи с этим возрастет пожароопасность.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью ожидается +18…+23 °С, днем — +28…+32 °С, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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