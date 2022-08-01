В Краснодаре выпал град с перепелиное яйцо
В Краснодаре 1 августа около 17:00 начался сильный дождь. Вместе с ливнем в разных микрорайонах города прошел крупный град.
Сообщения о ледяных осадках поступали из станицы Елизаветинской, Центрального округа Краснодара, Юбилейного микрорайона. Местные жители говорят, что град такой силы и размера, что бил очень больно тех, кто не успел спрятаться. Кроме того, лед может повредить автомобили, некоторые укрывали их матрасами и одеялами.
Жителей и гостей города предупреждают: такую погоду лучше переждать. Стоит отложить дела и остаться дома. Если непогода застала на улице, можно зайти в магазин или под навес.
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае будет действовать еще до конца суток 2 августа. Местами в регионе ожидается сильный дождь, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.
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