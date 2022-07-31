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В Тимашевском районе устраняют последствия сильного ливня

Происшествия
31.07.2022 09:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-ustranyayut-posledstviya-silnogo-livnya
В Тимашевском районе устраняют последствия сильного ливня
Фото t.me/tim_news

В Тимашевском районе 30 июля около 17:30 начался сильный ливень. Порывы ветра достигали 20 м/с.

Всего за час выпало 40 мм осадков. Больше других от непогоды пострадали Тимашевск, Поселковое, Днепровское, Незаймановское и Новокорсунское сельские поселения.

В некоторых микрорайонах райцентра были отключены свет, вода и газ. В городе повалило деревья и ветки на проезжие части, аллеи и территории частных домовладений. Пострадавших нет. Спасатели оперативно принялись за распил аварийных веток.

С 7:00 в Тимашевске продолжаются работы по замене девяти опор ЛЭП. Привлекли бригады энергетиков из соседних районов.

Проводятся работы по устранению последствий и восстановительные работы по подаче энергоснабжения и водоснабжения потребителей. В устранении последствий непогоды задействованы все службы реагирования, сообщил глава района Андрей Палий.

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