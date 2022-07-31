В Тимашевском районе устраняют последствия сильного ливня
В Тимашевском районе 30 июля около 17:30 начался сильный ливень. Порывы ветра достигали 20 м/с.
Всего за час выпало 40 мм осадков. Больше других от непогоды пострадали Тимашевск, Поселковое, Днепровское, Незаймановское и Новокорсунское сельские поселения.
В некоторых микрорайонах райцентра были отключены свет, вода и газ. В городе повалило деревья и ветки на проезжие части, аллеи и территории частных домовладений. Пострадавших нет. Спасатели оперативно принялись за распил аварийных веток.
С 7:00 в Тимашевске продолжаются работы по замене девяти опор ЛЭП. Привлекли бригады энергетиков из соседних районов.
Проводятся работы по устранению последствий и восстановительные работы по подаче энергоснабжения и водоснабжения потребителей. В устранении последствий непогоды задействованы все службы реагирования, сообщил глава района Андрей Палий.
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