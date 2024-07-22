Жара сменится прохладой с приходом дождей с грозами в Краснодарском крае

Территория Краснодарского края 22 июля окажется под влиянием небольшого циклона.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, этот циклон сформирует над Кубанью условия для развития конвекции. Поэтому во второй половине дня в небе разовьются очаги дождевых облаков, которые местами будут проливаться грозовыми дождями.

Воздух днем прогреется до +34…36 °С. Будет дуть западный ветер 4–9 м/с, при грозе он станет порывистым. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст. — ниже нормы.

Во вторник, 23 июля пройдут кратковременные дожди, температура будет на уровне +29…31 °С, сообщает Михаил Леус в своем Telegram.

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