Жара отступает: небольшое похолодание ожидается 25 августа в Краснодарском крае

По данным погодного Центра «Фобос», на погоду Краснодарского края 25 августа окажет циклон над Закавказьем.

Территория Кубани окажется под влиянием северной периферии этого циклона. Местами в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Кроме того, температура воздуха немного понизится.

В Краснодаре днем в воскресенье осадков преимущественно не ожидается. Температура воздуха составит +31…+33°С. Будет дуть порывистый восточный ветер 5-10 м/с.

Атмосферное давление немного будет меняться до 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает портал «Метеовести».

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