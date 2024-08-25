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Купаться в море с надувными матрасами запретили из-за ветра 25 августа в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupatsya-v-more-s-naduvnymi-matrasami-zapretili-iz-za-vetra-25-avgusta-v-anape
Купаться в море с надувными матрасами запретили из-за ветра 25 августа в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

Ограничение на использование надувных плавательных средств и катамаранов на курорте ввели для безопасности отдыхающих.

В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра 25 августа использование надувных плавательных средств и катамаранов запрещено.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не оставлять детей и пожилых людей возле моря без присмотра, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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