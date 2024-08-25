Купаться в море с надувными матрасами запретили из-за ветра 25 августа в Анапе

Ограничение на использование надувных плавательных средств и катамаранов на курорте ввели для безопасности отдыхающих.

В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра 25 августа использование надувных плавательных средств и катамаранов запрещено.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не оставлять детей и пожилых людей возле моря без присмотра, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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