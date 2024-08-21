Жара ненадолго отступит: на Кубани ожидаются кратковременные дожди

МЧС Краснодарского края объявило экстренное предупреждение о сильной жаре на территории региона: 21 августа температура воздуха местами достигала +39 °С.

Жару тяжело переносят все, в том числе растения. Армавирец Александр Лекомцев спасает свой огород постоянным поливом и качественным уходом.

«В этом году жара сильная. Поливать растения приходится почти каждый день. Но все сохнет. Особого толку от полива уже нет», — делится огородник.

Александр рассказал, что несмотря на жару, у него хороший урожай огурцов и перца. Однако проблема засухи и сейчас актуальна, причем во всем крае.

«Осень еще не наступила, но листья уже желтеют и опадают. Причина — недостаток влаги, которая через корни насыщает растительность. Дождей в краевой столице этим летом почти не было», — говорит корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук.

«Когда к листу не поступает влага, для дерева это стресс. Если это плодовое дерево, то плоды перестают наливаться. И когда дерево чувствует, что оно не справится, то даже может сбросить плоды», — отмечает генеральный директор союза «Садоводы Кубани», кандидат сельскохозяйственных наук Николай Щербаков.

Синоптики пообещали, что жара в крае ненадолго отступит — ожидаются кратковременные дожди.

«На нас надвигается область пониженного давления. И обычно, дожди перебираются туда, где давление ниже. Соответственно, в ближайшие два дня на Кубани будут идти дожди», — сообщает ведущий прогноза погоды Андрей Трегубов.

Несмотря на такие прогнозы, в ряде районов региона сохраняется предупреждение о пожароопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае на 22, 23 и 24 августа. В ближайшие дни местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.