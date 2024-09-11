Жара, магнитные бури и ливни: как на Кубани начался бархатный сезон

В России зафиксировали 37 новых температурных рекордов, один из них был установлен в Туапсе — там 10 сентября воздух прогрелся до +34 °С.

А в Ейске из-за отжимного ветра ушла вода, и люди могли прогуляться по дну моря. Но 11 сентября все вернулось.

«Здесь не меньше 50 м воды ушло, все оголилось. Но настолько красиво было. Конечно, немножко грязно, но природа такая, куда деваться», — делится жительница Ейска Татьяна Мигачева.

«Сегодня первый день, как лиман вернулся к своим берегам, но еще не до конца. Температура воды вполне комфортная для плавания — около +22 °С, но купальщиков совсем немного. После сгона воды на берегу много мертвых медуз и рыбы», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

В Анапе 11 сентября в тени было +33 °С, при этом людей на местных пляжах не меньше, чем в июле, а вода — чистая и прозрачная.

В Сочи тем временем, как шутят в соцсетях, проходит 103-й день лета. Отдыхающих на курорте много, бархатный сезон в разгаре. При этом в регионе действуют штормовые предупреждения по высокой пожароопасности и жаре.

Кроме того, жителям края стоит быть готовыми к сильным магнитным бурям. Облако темной плазмы двигалось на Землю.

«На самом деле это всего лишь выброс протонов, который направился к нашей планете. Выброс произошел 7 сентября, и это не языки пламени, а именно заряженные частицы движутся к нам, они и вызывают магнитные бури», — объясняет заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ и руководитель Центра астрономии и космонавтики РГО Александр Иванов.

Минувшей ночью, по словам специалистов, облако плазмы прошло с отклонением в несколько градусов от планеты. Однако магнитная буря все равно будет — ее ожидают 13 сентября, потому метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью. Вместе с тем синоптики предупредили о возможных грозах с градом, которые пройдут в регионе в ближайшие три дня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсе и Красной Поляне 10 сентября побит температурный рекорд.