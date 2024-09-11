В Туапсе и Красной Поляне 10 сентября побит температурный рекорд

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в этом году в России наблюдается очень теплый сентябрь, который бьет рекорды тепла.

Метеоролог отметил, что прошедший вторник в Европейской части России отметился 37-градусными суточными рекордами максимальной температуры воздуха. Температурные рекорды наблюдались от Мурманской и Архангельской областей на севере до Краснодарского края и республик Северного Кавказа на юге. Всего в списке городов, где накануне днем обновились температурные рекорды, 37 населенных пунктов.

Так, в Туапсе 10 сентября зафиксировали температуру 34,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд принадлежит 1994 году (32 градуса).

В Красной Поляне накануне днем температура поднялась до рекордной отметки 31,1 градус тепла. Предыдущий температурный максимум зафиксировали в 1946 году — 30,7 градусов.

Кроме того, в столице 10 сентября с температурой 26,8 градусов стал самым теплым за последние 75 лет, написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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