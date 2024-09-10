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Сильная жара +37°С ожидается 11 сентября на Черноморском побережье Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnaya-zhara-37-s-ozhidaetsya-11-sentyabrya-na-chernomorskom-poberezhe-kubani
Сильная жара +37°С ожидается 11 сентября на Черноморском побережье Кубани
Фото freepik.com

МЧС предупредило жителей о сильно жаре в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, днем и вечером 11 сентября на Черноморском побережье температура воздуха достигнет +37°С. Также днем и вечером 11 сентября в Сочи и ФТ Сириус ожидается сильная жара до +36…+37°С.

Жителей и гостей Кубани просят соблюдать правила безопасности: носить головной убор и воздухопроницаемую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок и чаще находитесь в тени, а также пить больше жидкости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: смерчи над морем ожидаются 9 и 10 сентября на Черноморском побережьем Кубани.

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