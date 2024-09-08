Смерчи над морем ожидаются 9 и 10 сентября на Черноморском побережьем Кубани

Сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами 20-23 м/с — это сочетание метеорологических явления может привести к формированию смерчей в Черном море.

Об этом сообщили в ЕДДС Геленджика, где предупредили об опасности, которая может ожидать жителей и гостей региона в течение всех суток 9 сентября, а также ночью и утром 10 сентября.

Как сообщает Краснодарский ЦГМС, в течение 8 сентября кубанскую часть побережья Черного моря в основном ожидает переменная облачность, днем местами кратковременный дождь с грозой, а также северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем в воскресенье может достичь +25-30 °C.

В целом, 8 сентября в Краснодарском крае будет переменная облачность, днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью опускалась до +14…19°C, в предгорных районах гораздо холоднее +10…15°C, но днем солнце продолжит прогревать воздух до +25…30°C. Холоднее всего в горах — ночью +7…12°C, днем +15…20°C.

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