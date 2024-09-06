Бархатный сезон: какая температура воды в Черном и Азовском морях в начале осени

Температура морской воды на Азовском и Черноморском побережьях Краснодарского края в начале сентября остается комфортной для купания.

По данным на 6 сентября, теплее всего сейчас вода в Черном море — в Сочи ее температура достигает +28 °С.

Чуть прохладнее температуры в Туапсе и Геленджике — +27 °С. В Анапе морская вода доходит до +26 °С, в Новороссийске — до +25 °С.

При этом на выходных, 7–8 сентября, на Черноморском побережье местами возможен кратковременный дождь с грозой. В воскресенье порывы ветра могут доходить до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…22 °С, днем — +26…31 °С.

На Азовском побережье Кубани вода в море прохладнее. Теплее всего она в Темрюке — +24 °C. На пляжах Приморско-Ахтарска и Ейска желающих поплавать в море ждет лишь до +23 °C, сообщает ЦГМС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», холодный атмосферный фронт принесет в Краснодарский край дожди и сильный ветер.