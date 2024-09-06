Холодный атмосферный фронт принесет на Кубань дожди и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, холодный атмосферный фронт придет в Краснодарский край 6 сентября.

Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что 6 сентября жителям Краснодара стоит готовиться к кратковременным дождям и усилению ветра.

«Сегодня до территории Кубани доберется холодный атмосферный фронт, в среду начавший понижать температуру в центральных областях. Он откроет дорогу в регион еще более холодным воздушным массам, сопровождать которые будут кратковременные дожди и сильный порывистый ветер», — написал Леус в Telegram.

В пятницу в Краснодаре ожидается до +28°С, ветер восточный с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм ртутного столба. Это немного выше нормы.

В субботу 7 сентября осадков не ожидается, воздух прогреется до +28°С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», территория Краснодарского края окажется под влиянием северо-западной периферии циклона, который раскручивается над Черным морем.