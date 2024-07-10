Жара до +41°С ожидается 10 июля в Краснодарском крае

По данным синоптиков, 10 июля в Краснодарском крае будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В отдельных районах в южной половине края днем и вечером сильный дождь с градом. Температура воздуха днем составит 32…37°С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39…41°С. Днем будет дуть восточный ветер 5-10 м/с, местами порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Днем и вечером в отдельных районах порывы ветра могут усилиться до 15-20 м/с.

На Черноморском побережье днем воздух прогреется до 31…37°С.

В Краснодаре осадков не ожидается. Температура воздуха днем 34…36°С. Также в кубанской столице днем порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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