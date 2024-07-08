Жара до +40°С и дожди с грозами ожидаются в Краснодарском крае

Сильную жару и дожди с грозами на юге европейской части России в ближайшие дни спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Романа Вильфанда, сильный дождь, гроза, град ожидаются в Южном федеральном округе. Синоптик отметил, что и на Кубани, и в Крыму, и на Ставрополье сохранится жара до + 33-38°С.

«На севере Краснодара и в Краснодарском крае тоже до +40. И одновременно там все-таки сильные осадки, но «пятнистые» и кратковременные». В Краснодарском крае дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, усиление ветра до 22 м/с», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

В предгорных района из-за дождей повысится объем воды горных рек, впадающих в Черное море. В связи с этим температура воды в Черном море понизится на 3-4 градуса, сообщает ТАСС.

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