Жара до +40 °C ожидается в ближайшие дни в Краснодарском крае

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни на юге европейской части России будет экстремально жаркая погода.

«В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье — до 40-42 градуса, в Калмыкии — до 43 градусов. На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до 36-37 градусов», — сказал глава Гидрометцентра.

Кроме того, в уровень ультрафиолетового индекса на юге также поднимется в ближайшие дни. В полуденные часы следует избегать открытого солнца, следует носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом, головные уборы и пользоваться солнцезащитным кремом, сообщает ТАСС.

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