Жара до +37°С ожидается 24 июня в Краснодарском крае
Общество
24.06.2024 07:09
По данным синоптиков, осадков 24 июня на Кубани не прогнозируется, в регионе установится жаркая и сухая погода.
Температура воздуха в юго-восточных предгорных районах днем поднимется до 32…37°С. На Черноморском побережье — до 28…33°С.
В Краснодаре 24 июня будет переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 34…36°С, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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