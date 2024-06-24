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Жара до +37°С ожидается 24 июня в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhara-do-37-s-ozhidaetsya-24-iyunya-v-krasnodarskom-krae
Жара до +37°С ожидается 24 июня в Краснодарском крае
Фото freepik.com

По данным синоптиков, осадков 24 июня на Кубани не прогнозируется, в регионе установится жаркая и сухая погода.

Температура воздуха в юго-восточных предгорных районах днем поднимется до 32…37°С. На Черноморском побережье — до 28…33°С.

В Краснодаре 24 июня будет переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 34…36°С, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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