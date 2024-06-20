Лето на Кубани: как спасаются от жары жители, гости и животные

В Краснодарском крае воздух прогрелся до +33 °С. Жители региона спасаются от жары по-разному: кто-то отправляется на море, кто-то — сидит дома под кондиционером.

В дельфинарии Сочи для животных в воду добавляют лед — это помогает охладить бассейны. А в океанариуме Ейска включили систему охлаждения воды, чтобы поддерживать ее постоянную температуру. Это важно, так как необходимо сохранить привычную среду обитания для галапагосской морской черепахи и рифовых акул.

«За этим аквариумом целый цех, который поддерживает жизнедеятельность рыб, сохраняя постоянную температуру воду. Там, как в их родном Красном море, — +27 °С», — рассказывает экскурсовод океанариума в Ейске Наталья Камагурова.

В летнем дворике аэропорта Сочи, чтобы создать для людей и высаженных там растений комфортные условия, включили систему туманообразования. Она распыляет воду, тем самым увлажняет воздух и остужает его на 10-15 градусов. Для туристов даже выставили шезлонги, чтобы во дворике можно было отдохнуть в прохладе.

«Синоптики предупреждают о возможных кратковременных дождях в прибрежной и предгорной зонах Сочи. На синоптической карте видно, что фронт находится над Кавказскими горами. Черноморское побережье, центр и восток края тоже прикроют облака», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.