Жара до +34 °С вернется в конце недели в Краснодарский край

По данным синоптиков, 29 и 30 июня на Кубани преимущественно без осадков. Кратковременный дождь возможен местами в юго-восточных предгорных районах.

В эти дни в регионе прогнозируется ветер в 5-11 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

На большей части Кубани ночью температура воздуха составит +14…19 °С, в юго-восточных предгорных районах местами столбики термометров могут опуститься до +9 °С. Теплее всего ночью будет на Азовском побережье — до +23 °С.

Днем в субботу, 29 июня, воздух прогреется до + 31°С. В воскресенье, 30 июня, ожидается жара до +34 °С.

На Черноморском побережье прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ночью — до +22 °С, днем — до +32 °С, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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