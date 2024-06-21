Ветеринар Корочева объяснила, как оказать первую помощь перегревшемуся питомцу

В жаркую погоду в поездке домашние животные могут перегреваться даже при включенном кондиционере.

По словам ветеринара Любови Корочевой, о перегреве питомца может говорить повышенное слюноотделение, посинение слизистой, сильная отдышка и расширение зрачков. Эксперт предостерегла от обливания перегревшегося животного холодной водой, также она не рекомендует использовать лед. Самое главное ― сузить сосуды головного мозга.

«Намочили какую-то футболку, она будет все равно прохладная, и просто прикладываем ― сначала к голове, потом ко всему телу. То есть главное ― сделать какой-то прохладный компресс на область головы. И, конечно же, как можно больше поить», ― объяснила специалист.

После этой процедуры питомцу стоит отдохнуть в тени, давая ему прохладную воду, также не следует забывать и о компрессах на голову, рассказала врач. По ее словам, точного времени восстановления животного после перегрева нет, это зависит от самого питомца.

«После поездки лучше отвезти животное в ветклинику, чтобы убедиться, что с ним все в порядке», ― цитирует Корочеву радио Sputnik.

Читайте также: застрявшего под днищем машины котенка спасли в Новороссийске.