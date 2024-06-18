Застрявшего под днищем машины котенка спасли в Новороссийске

В муниципальную службы спасения Новороссийска 18 июня позвонил мужчина и сообщил о том, что под днищем его автомобиля в районе коробки передач сидит котенок.

По словам звонившего, котенок не может выбраться самостоятельно, поэтому требуется помощь спасателей.

«Спасатели залезли под автомобиль и при помощи добрых и ловких рук извлекли котика из-под КПП, а затем передали его детям, которые, кстати, тоже нам помогали. Детишки пообещали позаботиться о котенке. Делайте добрые дела, и мир поменяется вокруг вас», — написал в своем Telegram-канале начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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