Жара до +33 °С ожидается 3 июня в Краснодарском крае

В первой половине начавшейся недели на территории Кубани будет действовать антициклон. В регионе ожидается сухая и жаркая погода.

В понедельник, 3 июня в Краснодарском крае будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с.

Днем температура воздуха прогреется до +28…33 °С. На Черноморском и Азовском побережьях, а также в предгорных районах потеплеет до +24…29 °С. В горах днем +17…22 °С.

В Краснодаре 3 июня осадков не ожидается. Ветер 6-11 м/с. Днем потеплеет до +30…32 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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