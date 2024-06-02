Температура воды: где можно открыть купальный сезон в Краснодарском крае?

Началось лето и многие отдыхающие уже прибыли на морские курорты Краснодарского края. Где самая теплая вода в море на 2 июня?

На Азовском побережье вода больше всего прогрелась в станице Должанской — 22 градуса, в Ейске и Тамани — 21 градус. В Приморско-Ахтарске и Темрюке — вода 20 градусов.

Самое теплое море на Черноморском побережье сейчас в Новороссийске — 21 градус. В Сочи, Геленджике и Туапсе — 20 градусов. Самая прохладная вода пока в Анапе — 19 градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Подходящей температурой для купания в море обычно считаются показатели 22 — 25 градусов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики прогнозировали, что в Сочи купальный сезон начнется не раньше июня. Это связано с дождями и медленным прогреванием воды в Черном море.