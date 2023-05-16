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Синоптики: в Сочи купальный сезон начнется не раньше июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-v-sochi-kupalnyj-sezon-nachnetsya-ne-ranshe-iyunya
Синоптики: в Сочи купальный сезон начнется не раньше июня
Фото dimitrisvetsikas1969, pixabay.com

Это связано с предстоящими дождями и медленным прогреванием воды в Черном море.

На курорте утром 15 мая воздух прогрелся до +20 °С, днем температура держалась +17…+19 °С. Днем 16 мая в Сочи ожидается около 19 °С — это почти на 2 °С холоднее, чем обычно. В ближайшие дни на курорте потеплеет до +20…22 °С. Однако в пятницу на курорте пройдут грозовые дожди, температура воды у берегов составляет всего +14…+16 °С.

«Вода для купания еще очень бодрящая — у берегов всего +14…+16 °С. И это, кстати, тоже оказывает влияние на температуру воздуха в прибрежных районах, ведь водоем охлаждает атмосферу. И пока вода как следует не прогреется, настоящей жары на курортах можно не ждать. В такой ситуации вода Черного моря будет прогреваться, но довольно медленно. По нашим прогнозам, настоящий купальный сезон откроется здесь только в июне», — сообщает центр погоды «Фобос».

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