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Жара до 32 градусов ожидается в выходные дни в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhara-do-32-gradusov-ozhidaetsya-v-vyhodnye-dni-v-krasnodarskom-krae
Жара до 32 градусов ожидается в выходные дни в Краснодарском крае
Фото jplenio, pixabay.com

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие выходные дни Кубань будет находиться под влиянием антициклона.

По данным синоптиков, 24 и 25 июня дождей в крае не будет.

На Черноморском побережье днем 24 июня температура воздуха составит +25…+30 °С, на следующий день воздух прогреется до +27…+32 °С. На Азовском побережье днем 25 июня воздух прогреется до +29…+34 °С.

В субботу по краю ожидается западный ветер 5-10 м/с, днем местами порывы будут достигать 12 м/с. Вечером 24 июня в Новороссийске ветер усилится до 15-17 м/с.

В воскресенье порывы западного ветра будут достигать значений 12-14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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