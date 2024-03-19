Ж/д магистраль Ростов-на-Дону — Крым через новые регионы заработает в 2024 году

Железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, полноценно заработает до конца этого года. К восстановлению магистрали и строительству новой ветки приступили осенью 2023 года.

В рамках первого этапа работ проложили 63 км железнодорожных путей и восстановили еще 140 км. До конца года специалисты проложат тупики и развязки для трасс, построят помещения для дежурных на станциях и проведут ряд других работ. Их разделят на два этапа и рассчитывают завершить до конца декабря.

«Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров», — отметил первый заместитель руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

Новый участок железной дороги проложили по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе.

Грузовые поезда начали ходить по новому маршруту уже 15 марта. Пассажирское сообщение возобновят после нормализации обстановки в этом регионе, сообщает пресс-служба Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», альтернативой Крымскому мосту станет железная дорога в Крым через Донбасс. Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 марта на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией.