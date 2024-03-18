Путин: альтернативой Крымскому мосту станет железная дорога в Крым через Донбасс

Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 марта на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией.

Путин сказал, что Россия продолжит восстановление железной дороги, идущей из Ростовской области — через Донбасс и Новороссию — в Крым, до Севастополя. Эта ветка станет альтернативным Крымскому мосту железнодорожным путем.

«Сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что Крым — это не только стратегически важная территория, но традиции и гордость России.

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