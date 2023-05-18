Зерновую сделку в Черном море между Россией и Украиной продлили до 17 июля

Об этом стало официально известно 18 мая. В середине марта зерновую сделку продлили на 60 дней.

«В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно», — говорится в сообщении МИД России.

Зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН заключили в июле прошлого года. В рамках нее из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный беспрепятственно вывозят зерно в совместный координационный центр в Стамбуле.

В рамках этого соглашения из Украины в Турцию вывезли более 24 млн т. зерна. Для этого выполнили более 1,6 тыс. рейсов.

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