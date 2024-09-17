Зерновоз врезался в автобус и перекрыл движение под Новороссийском

Авария произошла утром 17 сентября в районе Волчьих ворот возле города-героя.

По предварительным данным, у зерновоза отказали тормоза. Он врезался в автобус и пробил разделительное ограждение. В результате ДТП никто не пострадал.

Из-за аварии для движения автомобилей осталась одна полоса, образовался серьезный затор. На месте работают сотрудники управления транспорта и ДПС

«После того, как сотрудники МЧС срежут разделительное ограждение, зерновоз при помощи манипулятора транспортируют сначала на обочину, далее — на терминал во Владимировке», — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

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