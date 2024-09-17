Движение на трассе «Джубга — Сочи» перекрыто из-за ДТП с фурой

Авария произошла 17 сентября около 9:30 на трассе «Джубга — Сочи» в районе поселка Волконка Лазаревского района.

По словам очевидцев, на трассе столкнулись две легковушки и фура, у которой перевернулся груженый прицеп.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Принимаются меры для организации реверсивного движения. Предварительно, в ДТП пострадал один человек. Причины происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте организовано реверсивное движение. Инспекторы ДПС регулируют дорожное движение на месте аварии в ручном режиме.

UPD: причиной массового ДТП стал оторвавшийся прицеп. По предварительным данным, термобудка с грузом отцепилась у грузовика Volvo на повороте, после чего опрокинулась на проезжую часть. В результате ДТП, четыре автомобиля получили механические повреждения, одного из водителей госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

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