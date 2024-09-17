Легковушка влетела в букмекерскую контору после ДТП в Сочи

Авария произошла вечером 16 сентября на улице Северной в городе-курорте.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением после столкновения с другой легковушкой и врезался в стену. Никто из людей не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Еще одно ДТП произошло вечером 16 сентября на улице Октябрьской в Краснодаре. Там лоб в лоб столкнулись легковушка и троллейбус.

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