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Водитель квадроцикла погиб от удара об опору ЛЭП в Кущевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-kvadrotsikla-pogib-ot-udara-ob-oporu-lep-v-kushhevskom-rajone
Водитель квадроцикла погиб от удара об опору ЛЭП в Кущевском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 15 сентября около 18:00 на улице Черноморской в станице Кущевской.

По предварительным данным, 32-летний водитель на квадроцикле не выбрал безопасную скорость и съехал с дороги, после чего транспортное средство влетело в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель в течение часа скончался в больнице, куда был доставлен, сообщает пресс-служба отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Кущевскому району.

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