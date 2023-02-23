Зерновоз опрокинулся на трассе под Новороссийском

ДТП произошло 23 февраля около 10:00 на трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего зерно, не справился с управлением и допустил опрокидывание. При падении большегруз задел легковой автомобиль.

В результате ДТП зерно высыпалось на трассу и обочину. Пострадавших нет.

После аварии на данном участке дороги было затруднено движение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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