Зерновой терминал модернизируют в Новороссийске для наращивания экспорта

Контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК планируют расширить до 10,5 млн тонн — это позволит российским экспортерам увеличить поставки зерна в Китай и страны Африки.

Министр экономразвития РФ Максим Решетников 6 марта в ходе совещания по развитию Юга и Приазовья сообщил, что к 2030 году до 363 млн т может увеличиться объем перевалки грузов через Азово-Черноморский регион, в основном за счет портов в Тамани и Новороссийске. Министра также отметил, что инвесторы планируют дополнительно увеличить мощности.

«ГК «Дело» в порту Новороссийска управляет контейнерным терминалом НУТЭП мощностью 700 тыс. ДФЭ [teu] и зерновым терминалом КСК мощностью 9 млн т зерна. С учетом потребностей российской внешней торговли ГК «Дело» планирует нарастить мощности зернового терминала до 10,5 млн т. Это позволит российским производителям увеличить экспорт зерна в Китай, Африку и другие страны, укрепить ведущие позиции страны на мировом рынке», — сообщили в группе компаний.

Мощности контейнерного терминала планируют нарастить до 1 млн teu — там удлинят причал более чем на 100 м, а также увеличат складскую оборачиваемость комплекса.

«Наращивание мощностей ГК «Дело» позволит не только удовлетворить текущий спрос, но и создать резерв на будущее. Для юга России это означает новый импульс к экономическому развитию и новые рабочие места, для бизнеса и государства — новые возможности для экспорта и импорта самых разных товаров», — отметили в ГК «Дело».

Новороссийские терминалы в 2023 году перевалили рекордные объемы — контейнерный отгрузил на экспорт 602,5 тыс. teu — на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, зерновой — 8,2 млн т зерна, на 37% больше, чем за прошлый год.

Общий объем экспорта зерновой продукции через порты Краснодарского края по итогам 2023 года — 34,9 млн тонн: на 37,5% больше, чем в 2022 году, сообщает ТАСС.

Читайте также: в феврале экспорт товаров из Турции в Россию снизился на 33%.