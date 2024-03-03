В феврале экспорт товаров из Турции в Россию снизился на 33%

Информация об этом содержится в статистическом исследовании, опубликованном накануне министерством торговли Турции.

Согласно документу, в феврале текущего года объем турецкого экспорта в РФ составил 670 млн долларов. В аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 1 млрд долларов.

Кроме того, объем экспорта товаров из Турцию в Россию в январе-феврале 2024 года составил 1,29 млрд долларов. В начале прошлого года этот показатель был на уровне 2,04 млрд долларов.

По статистике, турецкие компании в феврале больше всего товаров экспортировали в Германию — 1,7 млрд долларов и США — 1,3 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Значительная часть экспортируемых в Россию товаров поступают в страну через морские порты Краснодарского края.

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