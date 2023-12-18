Товарооборот между Турцией и Кубанью вырос до 2 млрд долларов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 декабря встретился с Генеральным консулом Турецкой Республики в Новороссийске Метином Озканом.

В ходе встречи глава Кубани отметил, что Турция является стратегически важным партнером края.

«Всегда поддерживали дружеские и взаимовыгодные экономические отношения. Сегодня мы говорим об увеличении взаимного товарооборота до 2 млрд долларов за прошлый год. Это рост на 27%. В этом году позитивная динамика сохраняется — рост к аналогичному периоду 2022 года составил 7%. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении торговых, экономических и культурных связей. Причем, на мой взгляд, акцент надо делать не только в торговле, но и на создании совместных предприятий. Думаю, турецкому бизнесу будет интересно размещать производства на территории края. Это перспективная сфера для обеих сторон», — сказал Кондратьев.

Кондратьев подчеркнул, что на сегодняшний день Кубань — один из лучших регионов для инвестиций в РФ. Регион входит в пятерку лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Кубань готова оказывать содействие инвесторам на любом этапе.

Метин Озкан поблагодарил губернатора за оказанный теплый прием и отметил, что в последние годы взаимоотношения между Россией и Турцией вышли на новый уровень.

«Уверен, что возможности Краснодарского края должны активно продвигаться в нашей стране. В крае два города-побратима — Новороссийск — Самсун и Сочи — Трабзон. Такие отношения помогают культурному и социальному развитию. Мы рады поддерживать ваши проекты по укреплению взаимоотношений во всех сферах», — сказал Озкан.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что Генеральное Консульство Турции в Новороссийске уже почти 20 лет вносит значимый вклад в укрепление сотрудничества между Турцией и Краснодарским краем. В 2021 году провели встречу с представителями Турции. В 2022 году нарастили показатели по импорту и экспорту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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