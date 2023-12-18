Кондратьев: на Кубани в разработке 20 индустриальных и промышленных технопарков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о развитии промзон региона.

«Наша основная задача — обеспечить перспективные промышленные проекты необходимой инфраструктурой. Помочь инвесторам подобрать подходящую площадку. Сегодня этот вопрос важно решать поэтапно — развивать сеть индустриальных технопарков на территории Краснодарского края», — отметил губернатор.

Он добавил, что шесть таких площадок уже действуют, на разных этапах создания — семь индустриальных парков, разрабатываются — 20 проектов.

В Краснодарского крае на площади 390 га действуют индустриальные парки — «Краснодар» и «Компрессорный» в кубанской столице, «Регион 23» в Мостовском районе, «Краун Парк» в Динском районе, «Достояние» в Кавказском районе, а также «Кубань» в Усть-Лабинском районе. На их территории разместили 42 резидента. Пять работающих промпарков и еще один строящийся внесены в реестр Минпромторга РФ. Для их открытия, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры направили десятки миллиардов рублей.

На этапе создания сейчас семь индустриальных парков — «ВБ Кубань» и «Копанской» в Краснодаре, «Армавир» и «Русская промышленная корпорация» в Армавире, «Вертикаль» в Динском районе, «Апшеронск» в Апшеронском районе, а также экопромышленный парк в Крымском районе.

«Также продолжаем работать над созданием промышленных кластеров в базовых отраслях промышленности региона, в том числе пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, межотраслевого химического и мебельного кластера», — подчеркнул глава региона.

По словам Кондратьева, благодаря этой работе появятся дополнительные возможности для развития кооперации компаний, разработки новых технологий, а также для расширения рынков сбыта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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