Кондратьев: на Кубани за год построили и отремонтировали более 50 спортобъектов

На большой пресс-конференции Владимира Путина, объединенной с традиционной «Прямой линией», 14 декабря задали вопрос о дальнейшей работе программы физической культуры и спорта.

Отвечая на вопрос, президент отметил, что необходимо развивать спорт и все связанные с ним программы.

«У нас действительно в прошлые годы 1,7 млрд рублей выделяли на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году меньше, но надо к этому вернуться. Мы обязательно это сделаем», – сказал Владимир Путин.

Комментируя ответ главы государства, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регион занимает лидирующие позиции в масштабах страны.

«Мы уделяем большое внимание развитию физической культуры. Создаем инфраструктуру, как в городах, так и сельской местности, чтобы она была в пешей доступности. Только в этом году в регионе построили и капитально отремонтировали больше 50 объектов – спорткомплексы, плавательные бассейны, игровые площадки. До конца следующего года во всех муниципалитетах появятся Центры единоборств», – сказал Вениамин Кондратьев.

В крае возводят 8 центров единоборств, еще 5 – достроят до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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