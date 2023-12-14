Президент России Владимир Путин 14 декабря проводит совмещенную прямую линию и итоговую пресс-конференцию.

Во время прямой линии на связь вышли медики из Запорожской области. Главврач больницы сообщил президенту РФ, что в регионе не хватает медицинских кадров. Так, на одного врача приходится 50-60 пациентов. По словам врачей, нагрузка увеличена в два раза. При этом оборудование поставляется, идет ремонт хирургического комплекса.

По словам медиков, зарплата конкурентная, но этих мер недостаточно. Главврач спросил Владимира Путина о создании специальной программы по привлечению кадров в сферу медицины в новых регионах.

Отвечая на вопрос о создании специальной программы по привлечению кадров в сферу медицины в новых регионах, президент России Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор».

«По поводу создания дополнительных стимулов. Если заработная плата медработников конкурентоспособна, как доктор сказал, то, что нужно сделать? Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для «Земского доктора». Для докторов — до 2 млн рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом», — заметил Путин, отвечая на вопрос.

Читайте также: Путин 14 декабря заявил о том, что на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.