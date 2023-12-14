Путин: на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции отметил, что задачи спецоперации на Украине не меняются.

По словам Путина, задача денацификации Украины остается актуальной, речь идет о нейтральном статусе Украины. Президент заявил, что Украина сейчас почти никаких вооружений уже не производит.

Президент ответил на вопрос о том, будет ли вторая волна мобилизации. По словам главы государства, 244 тыс. мобилизованных находятся в зоне СВО. Путин отметил, что в первую волну удалось набрать 300 тыс. человек.

«Эти люди отлично воюют, 14 из них стали Героями России, 244 тыс. человек находятся в зоне боевых действий. Сформированы полки по обслуживанию техники, люди очень востребованы. 41 тыс. человек уволились по состоянию здоровья. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе. По состоянию на вчерашний день, удалось набрать 486 тыс. человек. И поток мужчин, готовых защищать родину, не сокращается», — сказал Владимир Путин.