Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 14 декабря

В этом году прямую линию президента России совместят с большой пресс-конференцией.

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это по-прежнему будет программа-проект телевизионных каналов», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на прямую линию с президентом пригласят журналистов из федеральных и региональных СМИ, а также сотрудников зарубежных изданий, получивших необходимую аккредитацию, сообщает РИА «Новости».

Вопросы для прямой линии Владимира Путина будут собирать по бесплатному номеру: 8 (800) 200-40-40. Также можно послать SMS на номер 0-40-40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным не состоялась. В предыдущий раз мероприятие проходило 30 июня 2021 года и продлилось 3 часа 44 минуты.