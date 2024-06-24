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Зеркальные вазы с плетущимися розами установили в парке «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zerkalnye-vazy-s-pletushhimisya-rozami-ustanovili-v-parke-krasnodar
Зеркальные вазы с плетущимися розами установили в парке «Краснодар»
Фото t.me/parkkrd

Почти 170 зеркальных полусфер установили над фонтаном Пергола.

«Теперь 168 полусфер создают магический эффект, отражая фонтан, гуляющих людей, аллеи вокруг и тень от самих ваз! В вазах цветут красные плетущиеся розы, а вдоль стен с лавочками растет девичий виноград. Ждем, когда они оплетут всю перголу», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар».

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