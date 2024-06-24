Зеркальные вазы с плетущимися розами установили в парке «Краснодар»

Почти 170 зеркальных полусфер установили над фонтаном Пергола.

«Теперь 168 полусфер создают магический эффект, отражая фонтан, гуляющих людей, аллеи вокруг и тень от самих ваз! В вазах цветут красные плетущиеся розы, а вдоль стен с лавочками растет девичий виноград. Ждем, когда они оплетут всю перголу», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар».

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