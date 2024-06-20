Благоустройство сквера имени Гатова в Краснодаре завершат осенью

Глава краевой столицы Евгений Наумов 20 июня обсудил со специалистами, как будет обустроена общественная территория на перекрестке улиц Селезнева и Стасова. Ее обновляют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам градоначальника, сейчас рабочие разбирают старую плитку, бордюры и разрабатывают грунт. Завершить все работы рассчитывают этой осенью.

«Проектом предусмотрели детскую и спортивные площадки, уличные тренажеры, воркаут-зону, клумбы с системой автополива и высадку деревьев. Жители просили установить общественный туалетный модуль. Обязательно просьбу выполним. Также на протяжении всей прогулочной аллеи поставим скамьи», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Мэр отметил, что центром притяжения нового сквера станет памятник выдающемуся театральному режиссеру Леонарду Гатову.

При реконструкции было решено использовать преимущественно материалы кубанских производителей. Городские власти продолжат контролировать сроки и качество выполнения работ.

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