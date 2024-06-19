До конца года 104 территории приведут в порядок по нацпроекту на Кубани

На благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» выделили свыше 4,4 млрд рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас ведутся работы в скверах имени Гатова и памяти Героев-танкистов в Краснодаре, а также на бульваре имени Ленина в Горячем Ключе и в сквере села Кабардинка. Кроме того, кубанцы выбрали еще 122 объекта в рамках голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Их благоустроят в 2025 году.

«Всего за время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», старт которому по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина был дан в 2019 году, на Кубани благоустроили порядка 1,3 тыс. общественных территорий. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено более 13,2 млрд рублей», ― написал Кондратьев в Telegram.

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