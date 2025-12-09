Земли закрытой игорной зоны «Азов-Сити» останутся в сельхозпользовании

Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области перевело более 863 га земель бывшей игорной зоны «Азов-Сити» в категорию сельхозназначения.

Пять участков общей площадью свыше 580 га уже перешли в частную собственность. Еще 39,2 га передали в аренду на 49 лет для сельскохозяйственного производства.

«Оставшиеся земельные участки заняты лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия», — цитируют сообщение ведомства «Ведомости Юг».

«Азов-Сити» планировалась как первая российская игорная зона. Ее открыли в 2010 году. Она располагалась частично на территории Ростовской области и частично — в Краснодарском крае. Проект окончательно закрыли в декабре 2018 года после изменений в федеральном законодательстве, которые допускали игорный бизнес только на специально отведенных территориях.

В настоящее время в России действуют четыре игорные зоны: «Красная Поляна» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» в Приморском крае.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», право аренды земли закрытого «Азов-Сити» на Кубани продали за 238 млн рублей. Речь идет о территории площадью более 60 га в Щербиновском районе.

