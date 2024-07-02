Право аренды земли закрытого «Азов-Сити» на Кубани продали за 238 млн рублей

Речь идет о территории площадью свыше 60 га бывшей специальной игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе.

Право аренды земельного участка, на котором находился «Азов-Сити», продали на торгах за 238 млн рублей. Активы принадлежали НАО «Агентство развития Краснодарского края». Новым арендатором земли стало НАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края». Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Помимо земельного участка в состав лота вошли: газо- и водопровод, очистные сооружения, системы электроснабжения и освещения, а также другая инфраструктура.

Федеральную игорную зону «Азов-Сити» открыли на Кубани в 2010 году. Ее ликвидировали уже в 2018 году по решению Правительства России, сообщает «РБК Краснодар».

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