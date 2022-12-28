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Земли всех чайных плантаций в Сочи вернут нацпарку

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemli-vseh-chajnyh-plantatsij-v-sochi-vernut-natsparku
Земли всех чайных плантаций в Сочи вернут нацпарку
Фото пресс-службы администрации Сочи

Решение изъять все земли, где расположены чайные плантации, и вернуть их национальному парку в Сочи, вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

Иски подала Генпрокуратура с требованием признать недействительными договоры аренды на сельхозучастки. Речь идет о 5,5 га земель. Решение суда оглашено в отношении ЗАО «Хоста чай», АО «Мацестинский чай», ОАО «Солохаульский чай», ЗАО «Шапсугский чай» и АО «Адлерский чай». Также суд обязал чаеводова снести все постройки и производственные помещения и избавиться от животных.

«Все чаеводческие предприятия Сочи и большое число фермеров должны в 30-дневный срок передать все земельные участки в федеральную собственность», — рассказал президент Ассоциации производителей Краснодарского чая Константин Туршу.

Ранее в нацпарке Сочи провели землеустроительную экспертизу. Она выявила факты незаконного изменения границ и общей площади нацпарка. В отношении первоначальных собственников возбудили 50 уголовных дел о мошенничестве, в отношении 25 человек уголовные дела уже прекращены, сообщает ТАСС.

Читайте также: суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 538 га чайных плантаций в Сочи.

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