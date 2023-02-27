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Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-v-rajone-alushty
Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты
Фото pxhere.com

Сообщение о подземном толчке поступило дежурному Алуштинской сейсмической станции 27 февраля в 16:25.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в Черном море на удалении 25 км от берега Алушты на глубине 15 км. Магнитуда землетрясения составила 3.

На территории полуострова колебания почвы были едва ощутимы. Последствий и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

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