Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты

Сообщение о подземном толчке поступило дежурному Алуштинской сейсмической станции 27 февраля в 16:25.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в Черном море на удалении 25 км от берега Алушты на глубине 15 км. Магнитуда землетрясения составила 3.

На территории полуострова колебания почвы были едва ощутимы. Последствий и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

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