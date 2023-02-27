Новое землетрясение магнитудой 5,6 в Турции унесло жизнь одного человека
Происшествия
27.02.2023 14:12
Сильное землетрясение 27 февраля в 12:04 зарегистрировали на востоке Турции в провинции Малатья.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, его магнитуда составила 5,6. Эпицентр находился на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт провинции Малатья.
В результате один человек погиб, 69 с травмами были госпитализированы. Кроме того, поступило более 20 уведомлений об обрушении зданий. На местах пяти обрушившихся домов сейчас ведутся активные поисково-спасательные работы, сообщает ТАСС.
Читайте также: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс. человек.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
- Валерий Газзаев назвал удручающим свое впечатление от игры ФК «Краснодар»
- СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
- В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
- В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер