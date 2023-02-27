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Новое землетрясение магнитудой 5,6 в Турции унесло жизнь одного человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novoe-zemletryasenie-magnitudoj-5-6-v-turtsii-uneslo-zhizn-odnogo-cheloveka
Новое землетрясение магнитудой 5,6 в Турции унесло жизнь одного человека
Фото t.me/siriya_turcia_zemletresenie

Сильное землетрясение 27 февраля в 12:04 зарегистрировали на востоке Турции в провинции Малатья.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, его магнитуда составила 5,6. Эпицентр находился на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт провинции Малатья.

В результате один человек погиб, 69 с травмами были госпитализированы. Кроме того, поступило более 20 уведомлений об обрушении зданий. На местах пяти обрушившихся домов сейчас ведутся активные поисково-спасательные работы, сообщает ТАСС.

Читайте также: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс. человек.

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