Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс. человек

Об этом 24 февраля сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

«По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 тыс. 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9 тыс. 136 афтершоков», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

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