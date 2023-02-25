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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-zemletryaseniyah-v-turtsii-prevysilo-44-tys-chelovek
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс. человек
Фото t.me/siriya_turcia_zemletresenie

Об этом 24 февраля сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

«По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 тыс. 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9 тыс. 136 афтершоков», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Читайте также: в Турции 20 февраля произошли два землетрясения с разницей в 20 минут. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8. Первое землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на территории Антакьи. Его эпицентр находился на глубине 2 км. Эпицентр второго землетрясения находился на глубине 16 км

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