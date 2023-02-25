Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс. человек
Происшествия
25.02.2023 09:16
Об этом 24 февраля сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.
«По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 тыс. 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9 тыс. 136 афтершоков», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Читайте также: в Турции 20 февраля произошли два землетрясения с разницей в 20 минут. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8. Первое землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на территории Антакьи. Его эпицентр находился на глубине 2 км. Эпицентр второго землетрясения находился на глубине 16 км
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